Наталья Водянова в платье-комбинации с открытой спиной отметилась в Лондоне

Наталья Водянова с 17 лет работает моделью. Благодаря эффектной внешности и трудолюбию она достигла больших высот. Девушка живет в Париже, воспитывает пятерых детей и скоро станет женой сына одного из самых богатых людей Европы Антуана Арно. Русская красавица не привыкла сидеть на одном месте. На днях она была на съемках в Италии, а потом оказалась в Лондоне. Девушка посетила светский ужин в белоснежном комбинезоне.

А накануне Водянова отметилась на премии BRIT Awards, где выступила Билли Айлиш. Модель сидела в зале и веселилась с подругами. На этот раз она подчеркнула женственную фигуру платьем-комбинацией алого цвета на тонких бретельках. Благодаря открытой спине девушка выглядела утонченно и по-вечернему. Волосы Наталья собрала в пучок и дополнила наряд лаконичными украшениями.

По ее спине струились цепочки. На модель сложно было не обратить внимания. Она снимала выступления артистов для своего сына Лукаса. А также модели удалось посидеть за одним столиком с американской певицей Лиззо, которая тоже выступила на сцене в тот вечер.

Напомним, что также на вечеринке BRIT Awards появилась Ирина Шейк. Она приехала из Нью-Йорка, чтобы принять участие в Неделе моды. Девушка предстала в шортах и рубашке. Ее сопровождал креативный директор Burberry Рикардо Тиши.