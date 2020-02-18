Трюк с переодеванием: Водянова сменила махровый халат на комбинезон со стразами

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно показала, как она готовится к одной из светских вечеринок, использовав трюк с переодеванием. 37-летняя Наталья Водянова смонтировала свежий видеоролик с помощью специального приложения на смартфоне. Первые несколько секунд в кадре манекенщица позировала в домашнем махровом халате, без вечерней укладки и макияжа. А уже в следующее мгновение на Водяновой оказался дизайнерский комбинезон в монохромном стиле white total look. Наряд возлюбленной Антуана Арно в зоне декольте был украшен полупрозрачной тканью с переливающимися стразами.

Ни для кого не секрет, что в повседневной жизни, вне съемочного процесса, знаменитость отдает предпочтение естественности. Так, в одном из своих интервью Водянова призналась, что на прогулку с младшими детьми она может отправиться без всякого макияжа. При необходимости манекенщица наносит на губы защитный бесцветный блеск и подчеркивает брови специальным гелем-фиксатором.

У Водяновой пятеро детей — троих старших отпрысков она родила от британского аристократа Джастина Портмана: 18-летний Лукас, как и его звездная мама увлекается модой, тринадцатилетняя Нева вместе с Натальей снимается в рекламных компаниях. В семье также есть двенадцатилетний Виктор.

От французского бизнесмена Антуана Арно у манекенщицы: пятилетний сын Максим и трехлетний Роман. Не так давно возлюбленный Натальи подарил ей помолвочное кольцо.