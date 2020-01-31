НОВОСТИ

«Мой мужчина — потрясающий человек»: Водянова дала характеристику Антуану Арно

При этом супермодель не скрывает: ее избранник совершенно далек от ведения домашнего быта.

«Мой мужчина — потрясающий человек»: Водянова дала характеристику Антуану Арно
Наталья Водянова. Фото: Михаил Фролов/ КП

37-летняя Наталья Водянова дала эксклюзивное интервью британскому журналу Tatler. Выжимки из откровенной беседы супермодели с журналисткой Хлоей Фокс появились в Hello!.

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно подметила, что считает отца своих младших сыновей потрясающим человеком. При этом знаменитость не стала скрывать: ее избранник совершенно далек от ведения домашнего быта.

Модель Наталья Водянова с возлюбленным Антуаном Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Instagram.com/natasupernova

Всю ответственность за рацион и воспитание детей Водянова взяла на себя. Говоря о кулинарных способностях любимого, Наташа не без иронии подметила, что Антуан едва может приготовить яичницу, и этот процесс мужчина приравнивает к подвигу.

По словам модели, избранник старается не вмешиваться в сугубо женское пространство, давая Водяновой полную свободу действий там, где речь заходит о питании наследников, ведении домашнего хозяйства. Все необходимое для младших детей Наташа также старается покупать сама, не обременяя этими вопросами их отца.

Модель Наталья Водянова с сыном Романом
Наталья Водянова с сыном Романом. Фото: Instagram.com/natasupernova

При этом манекенщица уточнила, что рядом с Антуаном Арно она чувствует себя по-настоящему счастливой женщиной. Водянову абсолютно не расстраивает тот факт, что ее возлюбленный мало интересуется бытом и хозяйственными проблемами.

«Мой мужчина — потрясающий человек. Думаю, что людям предназначено быть с кем-то — каждому нужно найти вторую половинку. Это же так прекрасно — не быть одиноким, любить и быть любимым», — отметила модель.

Еще в первых числах января Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о том, что они обручились. В качестве подарка девушка получила от возлюбленного заветное кольцо, которое она носит на безымянном пальце. В отношениях с французским предпринимателем у модели появились двое сыновей: Максим, ему пять лет и Роман, ему три года.

От британского аристократа Джастина Портмана у Натальи Водяновой есть трое старших наследников: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антуан Арнодети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаНаталья Водянова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мой мужчина — потрясающий человек»: Водянова дала характеристику Антуану Арно
Интересно?
Поделись с друзьями: