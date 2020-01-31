«Мой мужчина — потрясающий человек»: Водянова дала характеристику Антуану Арно

При этом супермодель не скрывает: ее избранник совершенно далек от ведения домашнего быта.

37-летняя Наталья Водянова дала эксклюзивное интервью британскому журналу Tatler. Выжимки из откровенной беседы супермодели с журналисткой Хлоей Фокс появились в Hello!.

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно подметила, что считает отца своих младших сыновей потрясающим человеком. При этом знаменитость не стала скрывать: ее избранник совершенно далек от ведения домашнего быта.

Всю ответственность за рацион и воспитание детей Водянова взяла на себя. Говоря о кулинарных способностях любимого, Наташа не без иронии подметила, что Антуан едва может приготовить яичницу, и этот процесс мужчина приравнивает к подвигу.

По словам модели, избранник старается не вмешиваться в сугубо женское пространство, давая Водяновой полную свободу действий там, где речь заходит о питании наследников, ведении домашнего хозяйства. Все необходимое для младших детей Наташа также старается покупать сама, не обременяя этими вопросами их отца.

При этом манекенщица уточнила, что рядом с Антуаном Арно она чувствует себя по-настоящему счастливой женщиной. Водянову абсолютно не расстраивает тот факт, что ее возлюбленный мало интересуется бытом и хозяйственными проблемами.

«Мой мужчина — потрясающий человек. Думаю, что людям предназначено быть с кем-то — каждому нужно найти вторую половинку. Это же так прекрасно — не быть одиноким, любить и быть любимым», — отметила модель.

Еще в первых числах января Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о том, что они обручились. В качестве подарка девушка получила от возлюбленного заветное кольцо, которое она носит на безымянном пальце. В отношениях с французским предпринимателем у модели появились двое сыновей: Максим, ему пять лет и Роман, ему три года.

От британского аристократа Джастина Портмана у Натальи Водяновой есть трое старших наследников: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.