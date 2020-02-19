Билли Айлиш в велюровом костюме появилась на музыкальной премии Brit Awards

Билли Айлиш год назад буквально ворвалась в шоу-бизнес. Юная девушка своим неординарным имиджем и глубокими песнями покорила публику. Теперь она кумир молодежи и восходящая звезда. Несколько месяцев назад она собрала целый стадион зрителей в Москве, а теперь собирает заслуженные награды на престижных премиях. 18-летняя певица даже выступила в этом году на премии «Оскар», куда пришла в наряде от Chanel.

А накануне Айлиш приехала в Лондон. Она стала триумфатором 40-й церемонии награждения премией Brit Awards. На светском мероприятии девушка появилась в total look от Burberry. Она облачилась в велюровый костюм песочного цвета и тренч свободного кроя в тон. Полупрозрачный козырек дополнил образ. Артистка не любит женственные и облегающие наряды, поэтому снова скрыла фигуру под объемным аутфитом.

К слову, она выступила на сцене уже в другом наряде. Билли предстала в черных брюках и сверкающей объемной блузке. Певица презентовала трек к новому фильму о Бонде.

Более того, Билли расплакалась на сцене. Она призналась, что в последнее время многие люди ее ненавидят. По ее словам, от доброты публики на ее глазах проступают слезы. К слову, девушка стала самой молодой певицей, которую удостоили награды в категории «Лучшая международная соло-исполнительница».