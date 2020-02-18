«Как всегда великолепна»: стилист назвала Водянову в белом комбинезоне аристократичной

37-летняя Наталья Водянова отдала предпочтение трендовому монохромному наряду в стиле total white look. На одном из званых ужинов возлюбленная французского предпринимателя Антуана Арно появилась в белом приталенном комбинезоне классического кроя. Лиф вечернего наряда манекенщицы был украшен полупрозрачной тканью с переливающимися стразами. Эта деталь сделала образ знаменитости более праздничным. При выборе дизайнерского костюма модель сделала ставку на облегающий фигуру фасон. Будучи мамой пятерых детей, старшему из которых 18 лет, а младшему три годика — Водянова чувствует себя вполне уверенно в подобных нарядах.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт в сфере имиджа и стиля Елена Бестави дала свою оценку вечернему образу манекенщицы, подметив, что в белом облегающем комбинезоне с мерцающими стразами Наталья выглядела элегантно и аристократично.

«Наталья великолепна как всегда! Шикарный белый комбинезон для отдыха и светских мероприятий. Наряд нашей героини полностью соответствует ситуации. Наталья элегантная и аристократична. Все стильно, классно и лаконично», — добавила стилист.

Напомним, что у Натальи Водяновой есть уже взрослый 18-летний сын Лукас, тринадцатилетняя дочка Нева и двенадцатилетний Виктор от экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана. По словам знаменитости, ее расставание с отцом старших отпрысков прошло без лишних ссор и конфликтов. Им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. В союзе с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились младшие наследники модели: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика. Не так давно избранник Водяновой подарил ей помолвочное кольцо.