Виктория Боня в дутом комбинезоне молочного цвета вышла на лед в Швейцарии

Светская львица впервые за долгое время покаталась на коньках. Поклонники были восхищены ее образом.

Виктория Боня не так давно наведалась в Москву. Звезда «Дома-2» живет в Лондоне с дочкой Анджелиной, но иногда приезжает на родину. На этот раз она успела не только решить личные вопросы, но и увидеться со своей мамой Галиной Ивановной. Девушка организовала для родительницы бьюти-преображение. Благодаря парикмахеру и визажисту женщина помолодела на 10 лет. Однако задерживаться в Москве светская львица не стала. Она отправилась в Швейцарию.

Сначала Виктория в нежном наряде отметилась на благотворительном вечере, а потом решила провести время на замершем озере в горах, где покаталась на коньках впервые за долгое время. Девушка предстала в дутом пуховом комбинезоне молочного цвета. Она подобрала вязаную белую шапку к наряду. Боня насладилась катание на коньках. Благодаря теплому комбинезону она не замерзла и чувствовала себя комфортно.

Поклонникам пришелся по вкусу ее образ. «Шикарный костюмчик!», «Тебе очень идет», «Как куколка Барби», «Такая красавица», «Очень красивая Снегурочка», «Восхищаюсь просто твоей красотой молча, как всегда, превосходна», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что комбинезоны стали особенно популярны в последнее время. В них отметились Яна Рудковская, Ольга Бузова и невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова.

Напомним, что у озера Санкт-Мориц, где отдыхает Боня, недавно сыграла свадьбу бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова. Она вышла замуж за состоятельного греческого бизнесмена.