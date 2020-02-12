«Сразу помолодела на 10 лет»: Боня показала бьюти-приображение своей мамы

Виктория Боня всегда отличалась эффектной внешностью. В свое время она очаровывала мужчин на проекте «Дом-2». Теперь с девушкой хотят сотрудничать многие зарубежные компании. Ранее светская львица призналась, что предложений по работе ей больше поступает с других континентов. Так недавно она приняла участие в съемках у модного фотографа в Доминикане, а также блистала на ковровой дорожке местной кинопремии.

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Как известно, Боня ведет свой бьюти-блог и часто общается с экспертами в области стиля. Так вышло, что чаще всего дает советы и обучает светскую львицу секретам визажистов Сердар Камбаров. Именно он на днях помог преобразить маму Виктории. Лишь недавно Галина Ивановна отпраздновала день рождения. Однако теперь ее не узнать. Для начала мастер по имени Павел перекрасил локоны женщины из пшеничного в светлый блонд.

«За три часа, своими золотыми руками он навел красоту! Когда я увидела результат, я сидела в аэропорту, я даже вскрикнула от восторга!» — призналась Боня. Затем за дело взялся Сердар. Он сделал маме звезды макияж с акцентом на губы. «Мама, ну просто огонь!» — восхитилась светская львица. Сама Галина Ивановна тоже осталась довольна результатом.

Поклонники были поражены такой сменой имиджа. Они отметили, что благодаря экспертам женщина помолодела на 10 лет. «Мама невероятная красавица!», «Такой нежный взгляд», «Ух ты, классно, прям посвежела мама», «Только цвет сменила и сразу помолодела на 10 лет», — стали комментировать пост подписчики.