Невестка Орбакайте в дутом комбинезоне цвета фольги отметилась на отдыхе в горах

Зимние месяцы семья Аллы Пугачевой решила провести в Аспене, на горнолыжном курорте. Именно там сейчас проводит время Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. Катаются на лыжах и дети Примадонны — Лиза и Гарри. А после солнечного Бали решил окунуться в настоящую зиму и внук певицы Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой. Они предпочли провести время в компании друзей в подмосковном клубе горнолыжного спорта. Ранее невестка Орбакайте демонстрировала мастерство катания на лыжах, а теперь испробовала сноуборд.

Ранее Алена похвасталась своими обновками. Она призналась, что не любит объемные и неудобные пуховики, поэтому заменила их на пальто разной длины и кроя. А для покорения горных склонов девушка выбрала стильный дутый комбинезон. Необычный цвет фольги и капюшон с белым мехом смотрелись стильно. Пуховой наряд подчеркнул фигуру жены Преснякова. Она отказалась от шлема и шапки, но надела вязаную повязку.

К слову, ей не было скучно. Позже Краснова покаталась с друзьями с горы на санках. Поклонники восхитились нарядом знаменитости. Они отметили, что редко кому удается выглядеть стильно во время отдыха в горах. Отметим, что пуховые комбинезоны носят и другие звезды. Очень любит их Ольга Бузова, а также Яна Рудковская и Виктория Боня. А вот Татьяна Навка, которая сейчас отдыхает с семьей в Сочи, предпочитает яркие пуховики.