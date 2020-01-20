Дарья Жукова наслаждается семейной жизнью с новым мужем в Санкт-Морице

Дарья Жукова вскоре после развода с Романом Абрамовичем стала встречаться с греческим миллиардером Ставросом Ниархасом. Примечательно, что бизнесмен не стал тянуть, и в прошлом году сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Осенью они сочетались браком в Париже. Тогда они устроили скромную церемонию, на которую пригласили только самых близких.

А на минувших выходных пара закатила грандиозный праздник, который длился два дня. По некоторым данным, Жуковой свадьба обошлась в 400 миллионов рублей. И это при том, что звездные гости разместились в отеле Kulm, принадлежащем семье жениха. Влюбленные обменялись клятвами у озера на курорте Санкт-Мориц. В первый день невеста предстала в пышном белом платье, а жених в смокинге.

Второй день прошел в более нетрадиционной обстановке. Дарья организовала вечеринку в русском стиле. Гости фотографировались на фоне ковра, примеряли меховые шапки и кокошники. Теперь светская львица уже просто наслаждается семейной жизнью. Накануне ее заметили с новоиспеченным мужем. Они на подъемники поднимались в горы. Жукова предстала в белом костюме и искусственной шубе кремового цвета.

В Сети появились свежие снимки пары, сделанные в Швейцарии. Жукова и Ниархос катались на лыжах и просто гуляли. Гости тоже насладились прелестями горнолыжного курорта, включая принцессу Монако Шарлотту Казираги, которая давно дружит с русской бизнесвумен. Поклонники желают молодоженам счастья. Они надеются, что на этот раз Дарья встретила свою любовь.