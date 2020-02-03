Звездный стиль

Боня блеснула на премии BAFTA в платье-смокинге с пышной юбкой

Бывшая участница «Дома-2» немного не угадала с аксессуарами.

Боня блеснула на премии BAFTA в платье-смокинге с пышной юбкой
Виктория Боня. Фото https://www.instagram.com/victoriabonya/?hl=uk

Виктория Боня появилась на премии BAFTA в платье-смокинге с пышной юбкой припыленного цвета охры. Имидж-стилист Ольга Трофимова назвала ее наряд «шикарным».

Строгий верх и летящая пышная юбка выглядят вместе очень эффектно. Однако подбор аксессуаров у звезды «Дома-2» эксперт подверг критике. По ее словам, часы в образе Бони оказались лишними.

«Я думаю, что Виктория хотела завязать черный верх какими-то аксессуарами. И, поскольку обувь не видно, она решила надеть часы. Но я бы вместо этого выбрала черные серьги и браслет. Тогда бы все было уравновешенно и более гармонично. Это как раз тот случай, когда аксессуары имеют значение», — прокомментировала Ольга Трофимова для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото: из личного архива героя публикации.
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БоняВиктория Бонядорогое платьеЗвездный стильмода и стиль
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Боня блеснула на премии BAFTA в платье-смокинге с пышной юбкой
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