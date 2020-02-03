Боня блеснула на премии BAFTA в платье-смокинге с пышной юбкой

Бывшая участница «Дома-2» немного не угадала с аксессуарами.

Виктория Боня появилась на премии BAFTA в платье-смокинге с пышной юбкой припыленного цвета охры. Имидж-стилист Ольга Трофимова назвала ее наряд «шикарным».

Строгий верх и летящая пышная юбка выглядят вместе очень эффектно. Однако подбор аксессуаров у звезды «Дома-2» эксперт подверг критике. По ее словам, часы в образе Бони оказались лишними.

«Я думаю, что Виктория хотела завязать черный верх какими-то аксессуарами. И, поскольку обувь не видно, она решила надеть часы. Но я бы вместо этого выбрала черные серьги и браслет. Тогда бы все было уравновешенно и более гармонично. Это как раз тот случай, когда аксессуары имеют значение», — прокомментировала Ольга Трофимова для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.