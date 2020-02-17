«У Татьяны образ модный»: Навка в неоновом комбинезоне затмила Жасмин на отдыхе

Новогодние каникулы многие звезды провели на Мальдивах, в Таиланде или на Бали. Однако многим все-же захотелось окунуться и в настоящую зиму, так как в этом году в Москве и Санкт-Петербурге нет морозов и сугробов. По этой причине Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие знаменитости отправились в горы. Не стала исключением и Татьяна Навка, которая приехала с семьей в Сочи, чтобы покататься на лыжах.

Фигуристка сначала научила свою дочь Надежду технично скользить по заснеженным склонам. А потом дала мастер-класс певице Жасмин, с которой давно дружит. Более того, чемпионка облачилась в подругой в одинаковые яркие пуховики. Однако Навка предпочла неоновый цвет и подобрала к верхней одежде комбинезон в тон. Поясная сумка и горнолыжные очки дополнили наряд. Жасмин предпочла оранжевый цвет пуховика. Она надела к нему черные пуховые штаны и водолазку.

Поклонники были поражены тому, что девушки так легко позируют на большой высоте. Другие оценили из образы. «Потрясающий костюм салатовый. «Татьяна, вам очень идет», «Татьяна, у вас очень правильный цвет для гор», «Яркие и счастливые», — стали писать пользователи. А специально для портала Teleprogramma.pro оценила наряды знаменитостей стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Яркий, сочный и позитивный салатовый цвет был в тренде в прошлом году. На горнолыжном склоне он смотрится невероятно остро. Мне все понравилось!», — отметила эксперт.

А вот подруга фигуристки не смогла впечатлить Трофимову. Как оказалось, девушка хоть и выбрала яркий пуховик, но этого было мало, чтобы выглядеть также стильно, как Навка.

«Не могу сказать, что Жасмин подошел такой оттенок. Ей больше к лицу электрический голубой или электрический синий. Они бы эффектнее смотрелись вместе в этих невероятных сочетаниях. Образ — не модный. Нужно было выбрать однозначно что-то более интересное. Либо перчатки, шапку, солнцезащитные очки немного акцентного цвета, а здесь все очень скучно. Если у Татьяны образ модный, то это я сразу увидела и отметила», — пояснила стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.