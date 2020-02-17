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«Быстрее мотоцикла!»: Лиза и Гарри Галкины поделились впечатлениями от горных лыж

Шестилетние двойняшки недавно впервые покорили снежные склоны.

«Быстрее мотоцикла!»: Лиза и Гарри Галкины поделились впечатлениями от горных лыж
Алла Пугачева. Фото: Global look press.

Максим Галкин отправился со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри на курорт. Алла Пугачевой рядом замечена не была.

Артист нанял специально для близнецов профессионального инструктора. Малыши быстро освоили новый вид спорта и с уверенности стали кататься с горы. В stories Instagram Максим взял небольшое интервью у собственных детей, расспросив их, что им больше всего понравилось в лыжах.

«Мне очень понравилось, как я съезжал с горы без остановки. Ощущение, как будто я быстрее мотоцикла!» — сказал Гарри.

«А у меня ощущение такое сильное! Моя любимая вещь, когда я катаюсь с горы будто на самолете», — поделилась Лиза.

Детям также очень понравились подъемники. Для малышей они стали дополнительным развлечением.

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