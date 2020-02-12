«Характер уже виден!»: Татьяна Навка покаталась на лыжах с пятилетней дочерью

Татьяна Навка после Нового года и премьеры нового ледового шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств» несколько недель провела в отпуске. Она нежилась на солнце вместе с дочкой Надеждой и близкими. Вернувшись с Мальдив спортсменка выглядела загорелой и посвежевшей. Она посетила несколько светских раутов, где смогла повеселиться с подругами и снова отправилась в путешествие.

На этот раз Навка приехала в Сочи. Она решила покататься по заснеженным склонам со своей пятилетней наследницей. Надежда уже стояла на лыжах, но в 2017 году и было это под присмотром тренера. На этот раз сама Татьяна каталась с девочкой. Малышка боялась, но все же скатилась с горы.

«„А если я упаду?“ Преодолевая страхи! Даже в столь юном возрасте характер уже виден!!! Безумно рада, что несмотря на сомнения, она идёт вперёд и делает!» — отметила фигуристка.

К слову, Навка каталась в кислотном пуховике, а ее наследница предстала в пуховом комбинезоне, как настоящая горнолыжница. Поклонники похвалили девочку. Многие отметили, что восхищаются ее трудолюбием. «Какая умничка! Татьяна, и вы и дочка достойны восхищения», «Глаза боятся, а лыжи катятся!!! Умничка, смелая и целенаправленная девочка», «Какая молодец», «С такой мамой не должно быть страшно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Надежда с малых лет занимается фигурным катанием. Она уже не раз побеждала на соревнованиях. Кроха также выступает на льду со своей мамой.