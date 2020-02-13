Две подружки: Навка и Жасмин облачились в одинаковые пуховики на отдыхе в Сочи

Татьяна Навка успела понежиться на солнце в январе. тогда она с семьей отдохнула на Мальдивах. Ненадолго фигуристка окунулась в светскую жизнь, посетив несколько громких мероприятий, и снова уехала отдыхать. На этот раз она предпочла активный отдых. Чемпионка решила покататься на лыжах в Сочи. На днях она показала, как покоряет склоны ее пятилетняя дочь Надежда.

Как оказалось, компанию Навке также составляет ее подруга певица Жасмин. Они не раз пели дуэтом в новогоднюю ночь и проводили вместе время семьями. На этот раз спортсменка помогла артистке встать на лыжи. Более того, они, как настоящие подружки, облачились в одинаковые наряды. Девушки предстали в теплых штанах и стеганых пуховиках. Вместо пояса они использовали поясные сумки.

Неоновые пуховики смотрелись ярко и выполняли весомую функцию, делали так, чтобы их хозяек было видно во время катания на лыжах. «Я сто лет не каталась на горных лыжах, и уже даже забыла, как любила их раньше. Спасибо тебе, моя Танечка, что помогла вспомнить», — написала Жасмин.

К слову, несмотря на страх дочь Навки покаталась на лыжах с гор. Как оказалось, ее примеру последовала восьмилетняя дочь певицы Маргарита. Она в стильном пуховом комбинезоне тоже встала на лыжи. Поклонники признались, что тоже хотели бы оказаться в Сочи. Многие пожелали Татьяне и Жасмин хорошо провести время.