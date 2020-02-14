«Сверкающий эффект»: Маликова пришла на вечеринку в гламурном платье и жакете в пайетках

Еще 13 февраля Стефания Маликова отпраздновала свой день рождения. Младшей дочери Елены Изаксон исполнилось двадцать лет. Напомним, что от предыдущих отношений у супруги Дмитрия Маликова есть старшая наследница Ольга. По случаю своего дня рождения именинница устроила вечеринку для близких друзей. В Stories девушка делилась отчётными снимками с торжества. Стеша устроила импровизированные танцы и успела задуть свечи на праздничном торте.

Для выхода в свет Маликова выбрала приталенное платье-бюстье серебристого оттенка и жакет. Наряд дочери 50-летнего композитора украшали переливающиеся пайетки. В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова дала свою оценку праздничному образу именинницы, сделав Стефании комплимент.

«Блистать и блестеть!! Когда, если не в двадцать?!» — подметила дочка Дмитрия Маликова.

По словам профессионального шоппера, девушка не прогадала с выбором молодежного наряда для мероприятия, уточнив, что на празднике Стеша выглядела модно и динамично. А мерцающие пайетки сделали платье по-настоящему гламурным.

«Платье и пиджак с вышивкой в пайетку не только отражают свет, но и создают сверкающий эффект, который в свою очередь усиливает гламурность торжества. Стефания сделала ставку на пайетки и не ошиблась. Наша героиня, как всегда, выглядит гламурно и динамично. Этот наряд идеально подходит для современных модниц и особых вечеринок. В образе Стеши мне все понравилось», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Ранее Стефания Маликова в небесно-голубом платье со шлейфом отметилась на юбилейном вечере отца в одном из столичных ресторанов. На танцполе девушка исполнила медленный танец с Дмитрием, поздравив папу с днем рождения. Среди приглашенных гостей на торжестве также были замечены Татьяна Навка и Дмитрий Песков.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.