Звездный стиль

«Ах, эти ноги»: Навка не сдержала эмоций, оценив образ Елены Север

Олимпийская чемпионка в танцах на льду сделала комплимент 46-летней певице.

«Ах, эти ноги»: Навка не сдержала эмоций, оценив образ Елены Север
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Татьяна Навка не смогла пропустить день рождения Дмитрия Маликова. По случаю своего юбилея композитор организовал торжество для самых близких друзей. Олимпийская чемпионка в танцах на льду появилась на светском мероприятии в компании мужа Дмитрия Пескова. Сам именинник позировал перед объективами фотокамер вместе с 56-летней возлюбленной Еленой Изаксон и дочкой Стефанией.

Для выхода в свет 19-летняя наследница музыканта выбрала небесно-голубое платье со шлейфом, дополнив образ «золотыми» босоножками. Белокурые локоны Стеша оставила распущенными. Примечательно, что Татьяна Навка оделась в одной цветовой гамме с женой именинника. Если фигуристка отдала предпочтение коктейльному платью фиолетового оттенка, то Елена облачилась в вечерний наряд лавандовой палитры, украшенный блестками.

К слову, среди именитых гостей также была замечена Елена Север. Рядом с Навкой 46-летняя певица и телеведущая позировала в черном платье с разрезом сбоку. Примечательно, что, оценив образ светской львицы в Instagram, супруга Дмитрия Пескова не смогла сдержать эмоций. Татьяна сделала комплимент артистке, не став скрывать своего восхищения.

«Ах, эти ноги! Красота спасет мир… Все дело в ногах!» — заверила фигуристка.

С мнением Навки полностью солидарна и ведущая программы «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс.

«Ноги зачет», — вторит спортсменке экс-возлюбленная Александра Семина.

«Красотки!» — добавила Инна Маликова.

На вечеринке Дмитрия Маликова его младшая сестра вместе со своим коллективом спела несколько песен. Сам юбиляр вместе с 19-летней дочкой исполнил медленный танец.

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«Ах, эти ноги»: Навка не сдержала эмоций, оценив образ Елены Север
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