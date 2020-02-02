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Стеша Маликова в небесно-голубом платье со шлейфом исполнила медленный танец с отцом

Композитор устроил вечеринку по случаю своего 50-летия.

Стеша Маликова в небесно-голубом платье со шлейфом исполнила медленный танец с отцом
Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

19-летняя Стефания Маликова исполнила медленный танец с отцом на празднике по случаю его дня рождения. Наследница Елены Изаксон примерила небесно-голубое платье со шлейфом, дополнив свой образ «золотыми» босоножками.

На вечеринке старшего брата отметилась и Инна Маликова. Вместе со своим коллективом артистка спела несколько композиций на импровизированной сцене. Живым выступлением порадовал близких друзей и сам именинник. Дмитрий исполнил для присутствующих хиты из собственного репертуара. Под песню «Ты одна, ты такая» дочь композитора вышла на танцпол в компании возлюбленной Маликова. Елена Изаксон без микрофона подпевала мужу вместе со Стефанией.

Певец Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией
Стефания исполнила медленный танец с отцом на вечеринке (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

«С Днем рождения, наш единственный и неповторимый!» — отметила дочка Маликова, обращаясь к имениннику.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дмитрий уточнил, что их с Еленой дочь учится на факультете международной журналистики в МГИМО.

Среди приглашенных гостей на вечеринке именинника также были замечены: Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фигуристка позировала перед объективами фотокамер в фиолетовом платье-бюстье и серебряных туфля-лодочках на шпильке. Сам юбиляр поблагодарил близких друзей и семью за теплые поздравления.

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Стеша Маликова в небесно-голубом платье со шлейфом исполнила медленный танец с отцом
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