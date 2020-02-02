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Навка в платье-бюстье оделась в одной цветовой палитре с 56-летней Изаксон

Олимпийская чемпионка в танцах на льду посетила банкет по случаю дня рождения Дмитрия Маликова.

Навка в платье-бюстье оделась в одной цветовой палитре с 56-летней Изаксон
Татьяна Навка и Елена Изаксон (Фото: Globallookpress.com)

Дмитрий Маликов устроил праздник для семьи и близких друзей. На вечеринке музыканта были замечены: Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Инна Маликова, Валдис Пельш, Елена Изаксон, Стефания Маликова и многие другие.

Примечательно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду оделась в одной цветовой палитре с 56-летней супругой именинника. Если фигуристка отдала предпочтение платью-бюстье насыщенного фиолетового оттенка, дополнив образ серебристыми туфлями-лодочками, то Елена Изаксон появилась на празднике в светло-лавандовом платье в пол с блестками.

«Любимец фортуны, молодой, красивый, окруженный любовью, родителями, детьми и любимой женой!! Только самого светлого, доброго и лучшего: долгих лет жизни, бесконечного здоровья, огромного счастья, процветания!! Оставайся всегда таким же еще как минимум на 50», — обратилась к имениннику Навка.

Вместе с Дмитрием Маликовым светская львица воспитывает двухлетнего сына Марка. По словам певца, его наследник умеет считать до десяти. Кроме того, малыш любит танцевать «Калинку». 19-летняя дочка музыканта Стефания учится на факультет международной журналистики в МГИМО.

На вечеринке Стеша в небесно-голубом платье со шлейфом исполнила медленный танец с отцом. Кроме того, младшая сестра композитора Инна Маликова на импровизированной сцене вместе со своим коллективом спела несколько композиций. Живым вокалом присутствующих порадовал и сам юбиляр. Под песню «Ты одна. Ты такая» на танцпол вышла Стефания в компании мамы. Елена Изаксон без микрофона подпевала мужу вместе с дочкой.

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Навка в платье-бюстье оделась в одной цветовой палитре с 56-летней Изаксон
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