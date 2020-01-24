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Стеша Маликова в платье бэби-долл станцевала «Калинку» на вечеринке брата

Историк моды Александр Васильев уже говорил о том, что дочка композитора отдает предпочтение возрастным нарядам.

Стеша Маликова в платье бэби-долл станцевала «Калинку» на вечеринке брата
Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что зачастую 19-летняя дочка Дмитрия Маликова отдает предпочтение нарядам, которые по фасону больше подошли бы зрелым и умудренным жизнью возрастным дамам.

Из-за этого, по мнению историка моды, Стефания выглядит значительно старше своих лет. Так, соведущий Эвелины Хромченко раскритиковал вечернее платье наследницы музыканта, в котором девушка появилась на балу дебютанток Tatler.

Васильев подметил, что этот наряд больше подошел бы для выступления на сцене. Кроме того, историк моды уточнил, что дочка Елены Маликовой оделась как «опытная дама».

Дочка Дмитрия Маликова - Стефания Маликова
Александр Васильев подметил, что Стефания одевается как «возрастная дама». Фото: Instagram.com/steshamalikova

К слову, на вечеринке в честь дня рождения младшего брата Стефания появилась в платье бэби-долл. Развлекая двухлетнего Марка, девушка станцевала «Калинку» под музыкальный аккомпанемент из советского мультфильма «Зима в Простоквашино».

Девушка заверила, что еще накануне праздника она собрала плейлист из любимых песен малыша и украсила дом шариками в виде рыбок, автобуса и машинок. Все это было сделано, пока Марк спал в своей кроватке.

«Похоже, сюрприз удался! Самый главный праздник в нашей семье! Мы тебя очень любим», — отметила Стефания.

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Дмитрий Маликовестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильСтефания Маликова
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Стеша Маликова в платье бэби-долл станцевала «Калинку» на вечеринке брата
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