Стеша Маликова в платье бэби-долл станцевала «Калинку» на вечеринке брата

Историк моды Александр Васильев уже говорил о том, что дочка композитора отдает предпочтение возрастным нарядам.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что зачастую 19-летняя дочка Дмитрия Маликова отдает предпочтение нарядам, которые по фасону больше подошли бы зрелым и умудренным жизнью возрастным дамам.

Из-за этого, по мнению историка моды, Стефания выглядит значительно старше своих лет. Так, соведущий Эвелины Хромченко раскритиковал вечернее платье наследницы музыканта, в котором девушка появилась на балу дебютанток Tatler.

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Васильев подметил, что этот наряд больше подошел бы для выступления на сцене. Кроме того, историк моды уточнил, что дочка Елены Маликовой оделась как «опытная дама».

К слову, на вечеринке в честь дня рождения младшего брата Стефания появилась в платье бэби-долл. Развлекая двухлетнего Марка, девушка станцевала «Калинку» под музыкальный аккомпанемент из советского мультфильма «Зима в Простоквашино».

Девушка заверила, что еще накануне праздника она собрала плейлист из любимых песен малыша и украсила дом шариками в виде рыбок, автобуса и машинок. Все это было сделано, пока Марк спал в своей кроватке.