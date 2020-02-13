«Мой любимый цвет»: Ксения Собчак предстала в жакете с поясом и юбке гофре

Ксения Собчак является частой гостьей гала-ужинов и других светских раутов. Телеведущая всегда тщательно подбирает наряды для каждого случая. Неудивительно, что у нее огромная гардеробная, с которой может посоревноваться только Филипп Киркоров. Так вышло, что сейчас блондинка занята новыми проектами, включая передачу на Первом канале, поэтому стала реже появляться на публике.

Однако накануне Собчак вышла в свет. Она продемонстрировала новый образ. Телеведущая предстала в жакете цвета слоновой кости с тонким поясом. Его она сочетала с юбкой плиссе. Сумка прямоугольной формы в тон ремню и ботинки на шнуровке завершили образ. Нитка жемчуга и легкие локоны придали шарма наряду.

«Как же я люблю деловой стиль!! Самые удобные деловые костюмы. Ездить загорать надо хотя бы для того, чтобы носить мой любимый цвет!» — отметила Ксения.

К слову, она не в первый раз выбирает наряды из ткани гофре. Звезда поддержала моду на юбки плиссе вслед за Яной Рудковской, которая на днях тоже отдала предпочтение образу с этой трендовой вещью. Поклонникам аутфит Собчак пришелся по душе.

«Образ огонь, всё как надо!», «Действительно со вкусом», «Вам идет», «Очень стильная», «Чтоб эта мода никогда не проходила! Обожаю такие ботинки, а какое удобство!», «Ксения, вы икона стиля! Какой женственный и притягательный образ», — прокомментировали пост подписчики.