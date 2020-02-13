Филипп Киркоров потратил на эксклюзивные наряды для клипа 35 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров ради съемок в своем новом клипе «Романы» раскошелился на 35 миллионов рублей. Певец предстал перед публикой в эксклюзивных нарядах. Известно, что дорогие вещи он покупал в Италии, на Сицилии.

Отметим, что поп-король никогда не жалел денег на шоппинг. В Москве у него имеется огромная гардеробная. Как рассказывал его стилист, там около миллиона экземпляров одежды. Остается только гадать, когда певец собрался все это носить. Кстати, все вещи у него занесены в компьютерную базу.

Добавим, что в новом клипе Киркоров предстанет в образе Папы. По сюжету, он испытывает влечение к прихожанке храма. Интересно, что в ее роли в клипе снялась актриса Екатерина Варнава.

Любопытно, что за время клипа поп-король сменит три модных образа. Причем каждый буквально поражает своей роскошью. Все наряды ручной работы. С драгоценными камнями, в том числе бриллиантами, сообщает «СтарХит».