Собчак стала звездой вечеринки благодаря шикарному полосатому пальто

Телеведущая Ксения Собчак появилась на вечеринке известного российского дизайнера Яны Расковаловой в стильном коричневом пальто в полоску. Без лишних деталей, но в то же время очень заметном.

Из-под пальто романтично выглядывали рюши женственного платья. Образ светская львица завершила лаковыми ботинками на толстой подошве.

Для выхода в свет телеведущая сделала легкую укладку с волнообразными линиями и утонченный неброский макияж.

«Удивительно аутентичный, по-моему, для Ксении образ. Совмещение мужского и женского. Пальто с крупными полосками и строгими линиями кроя и женственное платье с оборками и хрупкими веточками в принте. Все это мне очень напоминает Ксению. При всей своей силе, она все же Женщина. Хоть порой и прячет свою хрупкость за маской эпатажа», — прокомментировала образ Собчак для Teleprogramma.pro Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

Напомним, ранее мы писали об образе Ирины Шейк. Она попала в объективы фотокамер на улицах Нью-Йорка в великолепной шубе «Тедди» яркого голубого цвета.