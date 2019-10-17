Звездный стиль

Собчак отправилась в театр в асимметричной юбке плиссе за 400 долларов

Светская львица в восторге от молодого грузинского бренда.

Собчак отправилась в театр в асимметричной юбке плиссе за 400 долларов
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак в юности не стеснялась носить мини-юбки или облегающие и максимально короткие платья. С возрастом вкус телеведущей изменился. Теперь она предпочитает более сдержанный стиль. Знаменитость все чаще облачается в юбки-макси или свитера свободного кроя. А я светских мероприятия она выбирает костюмы. Так на званый ужин Яны Рудковской она пришла в белоснежном наряде оверсайз.

А 17 октября Собчак вышла в свет. Она побывала в Гоголь центре, насладившись постановкой Кирилла Серебренникова. Для появления на публике телеведущая облачилась в черную блузку и ассиметричную юбку плисе черно-белого цвета. К ней она надела короткий жакет в тон и остроносые полусапожки. Волосы Ксения уложила в легкую волну, губы накрасила темной помадой, а сумочку предпочла молочного цвета.

Как оказалось, этот наряд грузинского бренда и только юбка стоит 400 долларов.

«Открыла офигительную (и это, удивитесь, не реклама) новую марку Daloodtbilisi. Грузины все-таки молодцы, когда не стремятся косплеить Гвасалию! Прям восторг. Ну а к режиссеру сегодня пришла к старому. Хоть и молодому. Люблю», — написала Собчак.

Поклонники восхитились образом светской львицы. «Очень красиво, у вас отменный вкус», «Очень стильно», «Шикарный наряд!», «Невероятно крутая», — высказались подписчики. К слову, юбки плиссе, или как их еще называют гофра, снова вошли в моду. Недавно Кристина Асмус создала образ с такой алой юбкой, дополнив ее жакетом в тон.

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Звездный стильКсения СобчакМодные тренды
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Собчак отправилась в театр в асимметричной юбке плиссе за 400 долларов
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