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«Почувствовала себя принцессой»: Рудковская появилась на званом ужине в юбке-гофре Dior

Возлюбленная Евгения Плющенко проводит уикенды в Санкт-Петербурге.

«Почувствовала себя принцессой»: Рудковская появилась на званом ужине в юбке-гофре Dior
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская посетила одно из светских мероприятий вместе с экс-супругой режиссера Федора Бондарчука Светланой. Для выхода в свет возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выбрала классический костюм от Dior. Образ музыкального продюсера дополнили аксессуары от модного дома Louis Vuitton, в частности маленькая сумочка-клатч.

На званом ужине светская львица позировала перед объективами фотокамер в приталенном черном жакете с принтованными рукавами и юбке-гофре. Сама Яна осталась довольна дизайнерским нарядом и прошедшим в Мраморном дворце вечером. Возлюбленная фигуриста отметила, что с этим местом связано огромное количество таинственных легенд Северной столицы.

«Тот случай, когда почувствовала себя принцессой», — добавила Яна.

В одном из недавних интервью Рудковская призналась, что очень редко позволяет себе жалеть их общего с Евгением семилетнего сына Сашу после тяжелых тренировок. По словам музыкального продюсера, она может ночью, когда ее мальчик спит, погладить его по голове. Яна считает, что как будущий чемпион и человек с сильным характером он должен быть выносливым и упорным. И если Плющенко проявляет к наследнику строгость на тренировках, то дома эту функцию берет на себя его звездная мама.

Кроме того, возлюбленная Евгения уточнила, что не балует и старших сыновей. Также требовательно относясь к сыну Николаю и пасынку Андрею от предпринимателя Виктора Батурина. После окончания школы мальчики поступили в МГИМО.

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«Почувствовала себя принцессой»: Рудковская появилась на званом ужине в юбке-гофре Dior
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