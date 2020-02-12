Контраст черно-белого: невестка Пугачевой вышла в свет в кожаном костюме

Вместе с 28-летним внуком Аллы Борисовны модель провела январские каникулы на Бали. После поездки на курорт супруги постепенно вливаются в привычный ритм жизни. В компании Никиты Преснякова 22-летняя Алена Краснова провела вечер на одном из светских мероприятий. В пресс-холле невестка Пугачевой позировала с возлюбленным. Примечательно, что супруги оделись в одной цветовой гамме, отдав предпочтение контрастным черно-белым тонам.

Алена появилась на публике в лаконичной блузе свободного кроя и кожаном костюме. Образ модели дополнили белые полусапожки на устойчивом каблуке. Возлюбленный девушки отдал предпочтение простой футболке, скроенным по фигуре брюкам и куртке.

Напомним, что не так давно Алена Краснова поделилась с поклонниками радостной новостью, сообщив о том, что она стала тётей. Старшая сестра модели — 26-летняя Янина — родила первенца. Таким образом, у тёщи Никиты Преснякова — 45-летней Виктории — появился долгожданный внук.

Примечательно, что, несмотря на уверения Кристина Орбакайте, относительного того, что она уже давно готова стать бабушкой, ее старшие дети: 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров — не спешат обзаводиться потомством.

К слову, в беседе с поклонниками Алена уточнила, что не ожидала получить от внука Примадонны предложение руки и сердца. При этом девушка подметила, что с юности мечтала о собственной семье.