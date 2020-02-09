«Такие быстрые»: невестка Орбакайте покаталась на плюшке после каникул на Бали

Никита Пресняков вместе со своей возлюбленный провел уикенд в горнолыжном клубе в Московской области. В поездку 22-летняя Алена Краснова взяла с собой всю необходимую экипировку — спортивную куртку, утепленные штаны, варежки, шапку и горнолыжную маску. По заснеженной горке невестка Орбакайте каталась на вместительной плюшке. Все происходящее на камеру смартфона снимал супруг модели.

«Не ожидали, что они такие быстрые», — отметила Алена.

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Ранее в беседе с поклонниками возлюбленная Никиты Преснякова заверила, что она с нетерпением ждала прихода зимы. По словам модели, ей очень хотелось открыть сезон, встав на сноуборд. Однако вместо этого девушка решила покататься на плюшке.

Не так давно Алена Краснова обзавелась первым племянником. Ее старшая сестра — 26-летняя Янина — родила первенца. Таким образом, у тёщи Никиты Преснякова — 45-летней Виктории — появился долгожданный внук. Примечательно, что невестка Орбакайте не торопится обзаводиться наследниками. Вместе с мужем девушке нравиться путешествовать, устраивать романтические поездки. Пока супруги не думают о наследниках, проводя все свободное время в компании друг друга. К слову, свои новогодние каникулы старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса вместе с возлюбленной провел на Бали.