Звездный стиль

48-летняя Орбакайте в шифоновой блузе подчеркнула длину ног мини-шортами

Певица пообещала поклонникам, что скоро вернется на сцену.

48-летняя Орбакайте в шифоновой блузе подчеркнула длину ног мини-шортами
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова сообщила о том, что получила травму ноги на репетиции новой концертной программы. Также артистка уточнила, что у нее перелом лодыжки. В связи с чем 48-летняя Кристина Орбакайте была вынуждена перенести свои февральские концерты.

Позже на личной страничке певица опубликовала новую афишу. Уже 23 марта старшая дочка примадонны отечественной эстрады планирует выступить в Москве. Кроме того, артистка отправится в гастрольное турне, посетив такие города, как Калуга, Зеленоград, Ярославль и Иваново.

В Instagram певица поделилась снимком из недавней фотосессии, пообещав поклонникам, что уже скоро вернется на сцену. В кадре возлюбленная Михаила Земцова позировала в шифоновой блузе и мини-шортах. Образ старшей дочери 70-летней Пугачевой дополнили туфли на высоком каблуке.

«Скоро буду на сцене!» — заверила поклонников Орбакайте.

«Крис, пусть заживает быстрее», — обратилась к певице 51-летняя Елена Стриженова.

К слову, бывший зять Аллы Борисовны предприниматель Руслан Байсаров взял себе вторую жену. Избранницей бизнесмена стала 18-летняя Аламат. Обряд бракосочетания бывшего возлюбленного певицы был проведен по мусульманским обычаям.

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Тэги:

Алла ПугачеваЕкатерина Стриженоваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
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48-летняя Орбакайте в шифоновой блузе подчеркнула длину ног мини-шортами
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