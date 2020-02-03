48-летняя Орбакайте в шифоновой блузе подчеркнула длину ног мини-шортами

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова сообщила о том, что получила травму ноги на репетиции новой концертной программы. Также артистка уточнила, что у нее перелом лодыжки. В связи с чем 48-летняя Кристина Орбакайте была вынуждена перенести свои февральские концерты.

Позже на личной страничке певица опубликовала новую афишу. Уже 23 марта старшая дочка примадонны отечественной эстрады планирует выступить в Москве. Кроме того, артистка отправится в гастрольное турне, посетив такие города, как Калуга, Зеленоград, Ярославль и Иваново.

В Instagram певица поделилась снимком из недавней фотосессии, пообещав поклонникам, что уже скоро вернется на сцену. В кадре возлюбленная Михаила Земцова позировала в шифоновой блузе и мини-шортах. Образ старшей дочери 70-летней Пугачевой дополнили туфли на высоком каблуке.

«Скоро буду на сцене!» — заверила поклонников Орбакайте. «Крис, пусть заживает быстрее», — обратилась к певице 51-летняя Елена Стриженова.

К слову, бывший зять Аллы Борисовны предприниматель Руслан Байсаров взял себе вторую жену. Избранницей бизнесмена стала 18-летняя Аламат. Обряд бракосочетания бывшего возлюбленного певицы был проведен по мусульманским обычаям.