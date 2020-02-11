Сергей Светлаков появился на премьере фильма «Лед-2» с красавицей-женой

Сергей Светлаков нечасто раскрывает карты своей личной жизни: редко выкладывает в Сеть фото, не светит лишний раз супругу. Но для предпоказа фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2» артист сделал исключение.

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На красной дорожке мероприятия он предстал со своей женой Антониной Чеботаревой, пишет КП. Пара выбрала для своего выхода сдержанный стиль total black. Сергей надел свитшот и классические джинсы. Антонина – приталенное платье ниже колен и жакет, наброшенный на плечи.

Напомним, для Светлакова это второй брак. С Чеботаревой он заключил союз в 2013 году, за год до этого расставшись с прежней супругой Юлией Светлаковой. В первых отношениях у телеведущего появилась дочь Настя (в 2008 году). Во вторых – сыновья Иван (2013 год) и Максим (2017 год).

Кстати, на эту же премьеру пришли другие редкие гости светских мероприятий – Алексей Серебряков с дочерью Дарьей, мы об этом писали ранее. Увы, но фильм «Лед-2» гостям так и не удалось досмотреть до конца. Сработала пожарная сигнализация и людей срочно эвакуировали. Позже выяснилось, что возгорание было незначительным.