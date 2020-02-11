Журналисты узнали, сколько стоит толстовка-оверсайз Пугачевой

Далеко не каждый может позволить себе эту вещицу.

Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Лед-2» в Москве в молодежном образе. 70-летняя звезда примерила лосины и толстовку-оверсайз, которую украшали принты и молнии по бокам.

Как оказалось, простая с виду кофта не так уж проста. Брендовая вещица Diesel, по данным КП, стоит около 20 тыс. рублей. Обычная ее цена на интернет-платформах — 25 тыс. рублей, а если повезет получить скидку — почти 18 тысяч.

Отметим, что кроме молодежного наряда на премьере фильма у Аллы Борисовны был еще и молодой спутник (относительно) — 50-летний российский кутюрье Игорь Гуляев. Дизайнер явно гордился своей спутницей и с удовольствием делал с ней селфи.

Напомним, премьера фильма закончилась ЧП — из-за плохой проводки произошло небольшое возгорание, которое потушили сотрудники кинотеатра. Однако гостей вечера все-таки экстренно эвакуировали. Алла Пугачева позже прокомментировала произошедшее.