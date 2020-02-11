«Браво кинотеатру «Октябрь»!»: Петров прокомментировал ЧП во время премьеры «Льда»

Актер счел возгорание хорошим знаком и пригласил всех на всероссийскую премьеру.

10 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» случилось ЧП: во время закрытой премьеры фильма «Лед-2» сработала пожарная сигнализация. Зрителей экстренно эвакуировали. Как оказалось, произошло небольшое возгорание из-за замыкания в проводке.

Исполнитель главной роли ленты Александр Петров тоже был на предпоказе в компании со своей возлюбленной Стасей Милославской. Здесь, прямо сцены кинотеатра, он публично признался ей в любви. Позже вместе со всеми зрителями (включая, к слову, и Аллу Пугачеву с ее спутником), пара покинула помещение.

Впечатлениями от премьеры актер поделился в личном блоге. Он заявил, что верит в приметы и случившийся инцидент он расценивает, как хороший знак.

«Фильм «Лед-2» — народный, значит, и премьера тоже должна быть народной, увидимся 14 февраля в кино», — написал он.

И пообещал, что вместе со всеми приглашенными на предпоказ звездами, а также с создателями картины, он тоже придет на всероссийскую премьеру в День Валентина.

Александр также объяснил наличие слез у некоторых детей, покинувших здание кинотеатра. По его версии, это вовсе не следствие испуга, а проявление обиды на то, что им не дали досмотреть фильм. Кстати, актриса Юлия Пересильд тоже расплакалась во время ЧП, мы писали об этом ранее.