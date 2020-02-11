Серебряков впервые за долгое время вышел в свет с приемной дочерью

Дашу актер считает своей наследницей, хоть и родилась она не от него.

Алексей Серебряков впервые за долгое время появился в свете с повзрослевшей наследницей Дашей. Пара пришла на закрытый показ фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2», который, к слову, закончился эвакуацией (об этом мы писали ранее).

Отец и дочь явно специально не готовились ко встрече с репортерами и фотографами, поэтому на красной дорожке мероприятия предстали в обычной уличной одежде. На Серебрякове была надета серая стеганая куртка, на девушке – неформальная черная футболка, спортивная шапочка и кожаная куртка косуха. Оба выглядели счастливыми, отец нежно обнимал наследницу за плечи.

Отметим, что Даша – приемная дочь актера, она родилась в первом браке его жены Марии. Однако Алексей всегда относился к наследнице, как к родной. Осенью 2018 года она подарила ему внучку Агату. Народный артист признался, что еще никогда не был таким счастливым.

Кстати, двое его сыновей – 16-летний Даниил и 14-летний Степан – тоже усыновленные. Их актер взял из детского дома. Вся семья Серебрякова живет в Канаде, в Москву они наведываются изредка.