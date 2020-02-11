«Не задушишь, не убьешь»: Пугачева прокомментировала ЧП во время премьеры «Льда-2»

Премьера российского фильма «Лед-2» чуть не обернулась трагедией. Во время показа картины сработала пожарная сигнализация, и зрители, в числе которых оказалось немало приглашенных селебрити, вынуждены были экстренно эвакуироваться.

Как выяснилось позже, произошло небольшое возгорание из-за короткого замыкания. По данным КП, его размер составил около 0,2 кв. м.

Любопытно, что сообщение о пожаре прозвучало в зале как раз в один из самых сентиментальных моментов – героиня Марии Ароновой начала петь песню Пугачевой «Озеро надежды». Кое-кто даже решил, что сигнал тревоги – это часть шоу, предусмотренная премьерой. Но оказалось, что шуткам здесь места нет. Самой Алле Борисовне, Светлане Лободе, Александру Петрову, Федору Бондарчуку и другим звездам пришлось покинуть зал.

Публика организованно вышла из кинотеатра, на улице их уже ждал отряд пожарных. Однако их помощь не потребовалась.

Позже Алла Борисовна прокомментировала произошедшее ЧП в своем блоге.