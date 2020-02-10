По-молодежному: Алла Пугачева вышла в свет в лосинах и объемной тунике с принтом

Примадонна без детей и мужа пришла на премьеру фильма «Лед-2». Поклонники отметили, что артистка похорошела.

Алла Пугачева не часто появляется на светских мероприятиях. Однако в последнее время певица стала активно пользоваться соцсетями и успела повеселиться с друзьями пока ее муж Максим Галкин находился на гастролях в Австралии. А теперь Примадонна пришла на закрытую премьеру фильма «Лед-2», которая состоялась в столичном кинотеатре Октябрь.

На ковровой дорожке Алла Борисовна предстала в черных лосинах и объемной тунике с принтом на спине и молниями по-бокам. Полусапожки на каблуке дополнили наряд. Примадонна сделала нежный макияж, который освежил ее лицо, и с помощью шиньонов сделала объемную прическу. Она с удовольствием попозировала фотографам в компании дизайнера Игоря Гуляева. На этот раз с собой артистка не стала брать ни мужа, ни детей.

Наряд подчеркнул стройные ноги звезды, а макияж в нюдовых тонах позволил артистке выглядеть на несколько лет моложе. Поклонники восхитились не только молодежным образом Пугачевой, но и тем, как она молодо выглядит. Они считают, что певица похорошела.

Добавим, что также премьеру не смог пропустить Александр Петров, который сыграл в романтической картине главную роль. Он сопровождал юную звезду кино Виталию Корниенко. Напомним, что на больших экранах фильм «Лед-2» стартует к показу 14 февраля в День всех влюбленных.