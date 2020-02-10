«У меня возник отцовский инстинкт»: Петров задумался о наследниках

Актер Александр Петров в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыл интересные детали съемочного процесса фильма «Лед-2». Оказывается, во время работы над картиной он передержал на руках 15 малышей, которым было на тот момент всего несколько недель. Причем на съемочную площадку приносили исключительно девочек.

«У меня возник отцовский инстинкт. Представляете: ты выходишь на съемки утром достаточно вяловатый и тут тебе дают в руки младенца. Ты понимаешь, что за маленький кусочек счастья в этот момент несешь ответственность. И не дай бог упадешь. Ты понимаешь, что еще две недели назад этого человека не было в природе, а теперь он у тебя в руках», — заявил Александр Петров.

Как отметил актер, он готов к появлению ребенка в своей жизни. «Теперь я знаю, как готовить смеси для младенцев. Я знаю, как их кормить. Я, можно сказать, прошел курс молодого отца», — заметил актер.

При этом он отметил, что его родители часто спрашивают, когда актер сделает их бабушкой и дедушкой. «Каждый родитель так или иначе спрашивает, когда понянчит внуков. Это нормальный процесс. Меня тоже спрашивают», — сказал он, но ушел от ответа, когда, наконец, станет отцом.