Александр Петров объяснил, почему плакал во время съемок фильма «Лед-2»

Актер Александр Петров в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыл подробности съемок картины «Лед-2». Фильм начнут показывать во всех кинотеатрах 14 февраля. Интересно,что во время некоторых сцен в картине у актера шли из глаз слезы.

«Актерский организм работает несколько по-другому. Слезы нельзя наработать. Они либо есть, либо нет. Если твой организм не хочет, то ты никогда не заплачешь. Да и вообще делать это специально нельзя. Режиссер Жора Крыжовников, сразу скажу, не заставлял меня реветь. Не говорил: «Саша, плачь». Средства выразительности хорошо работают в кино, но я против, чтобы это происходило специально. Слезы должны идти не из глаз, а из сердца», — заявил актер.

Как отметил Петров, отчасти от его решения зависело будет или нет сниматься фильм «Лед-2». «Я считаю, что без Саши Горина бессмысленно было делать вторую часть картины. Я понимал, что в первой части история была закончена. Но потом я узнал, что придумали создатели. Сказал, что это необходимо снимать. Я думаю, что у нас получилось. Но изначально я был против этого. Я не помню такого фильма в России, когда бы была рассказана история папы и девятилетней дочки. У меня пока нет своих детей. Но я очень хочу их. Я люблю детей», — заметил актер.

Александр Петров не стал скрывать, что создатели картины хотят побить рекорд первой части по кассовым сборам. «Мы хотели сделать человеческое кино яркое, смелое, в которое люди поверят. Надеюсь, что у нас получилось», — сказал он.