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«Первые уроки музыки»: 70-летняя Пугачева сыграла на пианино с внуками Юдашкиной

Компанию малышам составили и другие дети, которые пришли на праздник.

«Первые уроки музыки»: 70-летняя Пугачева сыграла на пианино с внуками Юдашкиной
Алла Пугачева и Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

Супруга шоумена Максим Галкина — примадонна отечественного шоу-бизнеса в десять рук сыграла на пианино. На вечере также присутствовала и возлюбленная модельера Марина Юдашкина. 70-летняя Пугачева провела импровизированный музыкальный урок для малышей. Помимо трехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия интерес к инструменту также проявили и другие присутствующие на празднике дети. Алла Борисовна провела уикенд в окружении малышей. Вместе со звездной мамой на вечеринке присутствовали шестилетние двойняшки — Гарри и Лиза.

«Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой. Аркадий и Анатолий!» — отметила Марина Юдашкина.

«Нормальная реакция на Аркадия — потискать немедленно», — обратилась к супруге модельера соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко.

Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна уже давно дружит с семьей Валентина Юдашкина. Младшие наследники Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза — принимали участие в модном дефиле дочери кутюрье, Галины Юдашкиной. Она занимается выпуском детской линии одежды. Помимо этого знаменитость воспитывает двоих сыновей с мужем, бизнесменом Петром Максаковым, который приходится внуком актрисы Людмилы Максаковой.

В одном из интервью возлюбленный Аллы Борисовны подметил, что считает свою супругой самой ответственной мамой. Максим Галкин признался, что Примадонна не позволяет ему кричать на детей. По словам шоумена, при двойняшках никто и никогда не ссорился. Именно по этому, как считает муж певицы, их малыши растут такими счастливыми.

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«Первые уроки музыки»: 70-летняя Пугачева сыграла на пианино с внуками Юдашкиной
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