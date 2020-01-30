«Как у тебя дела?»: Галкин вдали от Пугачевой начал общаться с кенгуру

После новогодних каникул Максим Галкин покинул замок в деревне Грязь. Он отправился на гастроли, а Алла Борисовна осталась дома с детьми — Лизой и Гарри. Юморист успевает не только давать концерты, но и осматривать местные достопримечательности, гулять и знакомится с местной флорой и фауной. Он уже побывал в Новой Зеландии, а позже оказался в австралийском штате Тасмания.

Максим уже успел промочить ноги в местных водах. Его на днях едва не смыло волной, что обеспокоило даже Примадонну, которая увидела на видео, как ее муж убегает от воды по камням. А накануне юморист познакомился с обитателями материка. Он покормил с рук кенгуру. «Как у тебя дела? Ты наелся? Будешь еще? Понятно», — стал общаться с животным Галкин. Потом он накормил и самку кенгуру, которая в сумке носила детеныша. «Молодая мать», — обратился к ней шоумен.

Удалось повстречать звезде и тасманского дьявола. Хищное сумчатое существо тоже хотело есть, но было не таким приветливым, как кенгуру. Поклонники отметили, что вдали от Пугачевой Максим заговорил с животными. Трогательные кадры их умилили. «Какие милахи», «Максим, какие они красавчики, так и хочется погладить!», «Как же классно увидеть этих животных не в тесной клетке», «Как это мило», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно в Австралии погибло много животных из-за пожаров. А на днях стало известно, что после дождей там вновь ожидается наступление жары, которая может привести к возобновлению природных пожаров. Добавим, что Пугачева тоже не скучает, пока муж путешествует. Она недавно отправилась в ресторан с друзьями, где отпраздновала китайский Новый год.