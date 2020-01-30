ЗВЕЗДЫ

«Как у тебя дела?»: Галкин вдали от Пугачевой начал общаться с кенгуру

Юморист поделился трогательными кадрами, на которых кормит обитателей самого маленького материка.

«Как у тебя дела?»: Галкин вдали от Пугачевой начал общаться с кенгуру
Максим Галкин. фото: globallookpress.com/

После новогодних каникул Максим Галкин покинул замок в деревне Грязь. Он отправился на гастроли, а Алла Борисовна осталась дома с детьми — Лизой и Гарри. Юморист успевает не только давать концерты, но и осматривать местные достопримечательности, гулять и знакомится с местной флорой и фауной. Он уже побывал в Новой Зеландии, а позже оказался в австралийском штате Тасмания.

Максим уже успел промочить ноги в местных водах. Его на днях едва не смыло волной, что обеспокоило даже Примадонну, которая увидела на видео, как ее муж убегает от воды по камням. А накануне юморист познакомился с обитателями материка. Он покормил с рук кенгуру. «Как у тебя дела? Ты наелся? Будешь еще? Понятно», — стал общаться с животным Галкин. Потом он накормил и самку кенгуру, которая в сумке носила детеныша. «Молодая мать», — обратился к ней шоумен.

Удалось повстречать звезде и тасманского дьявола. Хищное сумчатое существо тоже хотело есть, но было не таким приветливым, как кенгуру. Поклонники отметили, что вдали от Пугачевой Максим заговорил с животными. Трогательные кадры их умилили. «Какие милахи», «Максим, какие они красавчики, так и хочется погладить!», «Как же классно увидеть этих животных не в тесной клетке», «Как это мило», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно в Австралии погибло много животных из-за пожаров. А на днях стало известно, что после дождей там вновь ожидается наступление жары, которая может привести к возобновлению природных пожаров. Добавим, что Пугачева тоже не скучает, пока муж путешествует. Она недавно отправилась в ресторан с друзьями, где отпраздновала китайский Новый год.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АвстралияАлла Пугачевазвездный отдыхМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Как у тебя дела?»: Галкин вдали от Пугачевой начал общаться с кенгуру
Интересно?
Поделись с друзьями: