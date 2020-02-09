Ни трусы ни штаны: Юлианна Караулова смутила репортеров откровенным нарядом

Концерт Big Love Show, посвященный предстоящему Дню влюбленных, отличился дерзкими нарядами звезд. Казалось, что дамы пытались перещеголять друг друга в степени оголенности.

больше по теме Ветлицкая появилась на празднике влюбленных в футуристичном платье мини В столице прошел концерт Big Love Show.

55-летняя Наталья Ветлицкая вышла на сцену в дерзком мини, а ее балет полностью был одет в боди. Однако эта смелость не шла ни в какое сравнение с нарядом Светланы Лободы, которая издалека и вовсе казалась полуобнаженной. Ее платье-купальник выглядело так, будто часть его оторвалась, а часть чудесным образом осталась на теле звезды.

Не стала отличаться от «старших товарищей» и Юлианна Караулова. Как пишет КП, звезда изрядно смутила своим костюмом видавших виды репортеров светской хроники. Певица явилась на красную дорожку мероприятия в чем-то вроде костюма мотогонщицы. При этом брюки у нее больше напоминали трусы, к которым прицепили штанины.