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Знакомое боди и хореография: Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show

Певице доверили открытие праздника.

Знакомое боди и хореография: Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show
Наталья Ветлицкая. Фото: Михаил Фролов. КП.

После нескольких лет абсолютной тишины и жизни в Испании на российскую сцену вернулась Наталья Ветлицкая. Первое ее выступление на дне рождения Дмитрия Маликова некоторые зрители и эксперты подвергли критике из-за неотработанных движений, сценического костюма и непопадания в фонограмму. А вот второе – на сцене Big Love Show – вполне удовлетворило интересы многих ее почитателей.

Организаторы представления сыграли на ностальгии по клипу «Посмотри в глаза», где звезда 90-х предстает в черном боди. Многие до сих пор помнят пикантный момент припудривания ягодиц звезды. Однако облачать 55-летнюю звезду в столь смелый наряд режиссеры не решились, нарядив в боди многочисленных молодых танцовщиц.

А вот песня и фирменная хореография Ветлицкой остались неизменными. Вместо сомнительного блестящего платья-халата, который певица надела на праздник Маликова, звезда выбрала короткое серебристое платье. В нем Наталью трудно было упрекнуть в лишнем весе, как это случилось с предыдущим образом.

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Знакомое боди и хореография: Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show
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