ЗВЕЗДЫ

Наталья Ветлицкая спела вместе со Светланой Бондарчук

Звезда 90-х быстро влилась в звездную тусовку Москвы.

Наталья Ветлицкая спела вместе со Светланой Бондарчук
Наталья Ветлицкая. Фото: Global look press.

Наталья Ветлицкая засветилась в одном из московских ресторанов итальянской кухни на светской вечеринке. Кроме королевы 90-х селебрити развлекал Гарик Сукачев. Безусловной звездой вечера стала Светлана Бондарчук, которая танцевала не переставая.

В узком кругу Ветлицкая исполнила свой старый хит «Посмотри в глаза» вживую. И, судя по видео, которое оказалось на просторах интернет-пространства, вполне неплохо. С Бондарчук знаменитая блондинка общалась, как со старой подругой – обнимала ее и даже пела дуэтом.

Похоже, что Наталья уже адаптировалась в жестоком мире российского шоу-бизнеса, хотя совсем недавно жаловалась на то, что ее первые выступления дались ей непросто. Напомним, певица выступила на концерте, посвященном 50-летию Дмитрия Маликова, а также на Big Love Show, организованом ко Дню влюбленных.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Наталья ВетлицкаяНаталья Ветлицкая последние новостиСветлана Бондарчук
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Ветлицкая спела вместе со Светланой Бондарчук
Интересно?
Поделись с друзьями: