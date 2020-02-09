Наталья Ветлицкая спела вместе со Светланой Бондарчук

Наталья Ветлицкая засветилась в одном из московских ресторанов итальянской кухни на светской вечеринке. Кроме королевы 90-х селебрити развлекал Гарик Сукачев. Безусловной звездой вечера стала Светлана Бондарчук, которая танцевала не переставая.

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В узком кругу Ветлицкая исполнила свой старый хит «Посмотри в глаза» вживую. И, судя по видео, которое оказалось на просторах интернет-пространства, вполне неплохо. С Бондарчук знаменитая блондинка общалась, как со старой подругой – обнимала ее и даже пела дуэтом.

Похоже, что Наталья уже адаптировалась в жестоком мире российского шоу-бизнеса, хотя совсем недавно жаловалась на то, что ее первые выступления дались ей непросто. Напомним, певица выступила на концерте, посвященном 50-летию Дмитрия Маликова, а также на Big Love Show, организованом ко Дню влюбленных.