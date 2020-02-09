Лобода появилась на Big Love Show в «голом» платье-купальнике

Столица уже начала праздновать предстоящий День влюбленных — 8 февраля на стадионе «ВТБ Арена» отгремел концерт Big Love Show. Приглашенные звезды постарались сделать свои наряды аутентичными торжеству.
Так, Светлана Лобода решила, что в день, который посвящается любви, необходимо появиться на публике в «голом» платье-купальнике. Из зрительного зала создавалось полное ощущение того, что певица просто слегка прикрыла свое безупречное тело небольшим отрезом трендовой леопардовой тряпицы.
Как отмечает «Комсомольская правда», ее наряд произвел настоящий фурор среди поклонников. А к репортерам на красную дорожку она в таком виде выйти «постеснялась».
«Эта певица понимает, что каждый выход на сцену — это возможность напомнить о значимости и безупречности образа», — прокомментировал ее образ историк моды Анатоль Вовк.