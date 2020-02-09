Ветлицкая появилась на празднике влюбленных в футуристичном платье мини

Наталья Ветлицкая сменила свое концертное платье-халат, за которое получила немало упреков, на футуристичное мини. В дерзком платье, которое так и переливалось в свете софитов, она предстала на празднике, посвященном предстоящему Дню влюбленных, Big Love. Шоу состоялось на стадионе «ВТБ Арена».

Вернувшейся на сцену 55-летней звезде отдали почетное право открыть представление. Как пишет КП, звезда исполнила свой старый хит «Посмотри в глаза».

К своим зрителям звезда вышла в коротком серебристом платье с гипертрофированными плечами. Зону декольте наряда украшала сетка, инкрустированная стразами. Завершила образ певица модной моносерьгой, зеркальными очками и лакированными сапогами на высокой шпильке.

Напомним, ранее мы писали об образе Светланы Лободы на Big Love Show, которая вышла к публике в леопардовом платье-купальнике.