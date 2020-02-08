«Неземная красота»: Алсу в алом жакете восхитила моложавым видом

Алсу недавно вспомнила, как записала свой первый трек. Ей было 15 лет, когда она исполнила песню «Свет в твоем окне», которую написала Лариса Рубальская. Теперь поэтесса продолжает восхищаться певицей, а также ее дочкой Микеллой, которая пошла по стопам матери и строит карьеру артистки. А для поклонников Алсу также стала эталоном женственности и стиля.

больше по теме Рубальская восхитилась дочерью Алсу и назвала ее «одаренной» Поэтесса встретилась с певицей в студии передачи Андрея Малахова.

Так как певица является мамой троих детей, то она старается подбирать наряды, в которых не будет выглядеть вульгарно. На сцене артистка обычно блистает в вечерних платьях в пол или костюмах, а вот для прогулок с подругами она выбирает джинсы и лаконичные футболки. На новом фото Алсу продемонстрировала яркий повседневный образ. Она предстала в шелковой блузке кремового цвета и алом жакете. В тон ему звезда подобрала помаду.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда и отметили, что она очень молодо выглядит в 36 лет. «Неземная красота», «Леди в красном, как вы прекрасны!», «Вы стареть когда будете?!», «Просто бомбическая красотка», «Оболденная», — стали комментировать пост подписчики. К слову, ранее Алсу поделилась совместным снимком с Анитой Цой, которой исполнилось 49 лет. Некоторым пользователям Сети показалось, они артистки выглядят неестественно и подвергли их внешность критике.

«Как куклы разрисованные. Ничего естественного, просто не на что смотреть», «Тоже вся переделанная, посмотрите ее в юности», «Странно, что люди с такой разницей в возрасте с одинаковыми лицами», — стали писать злопыхатели. Однако фанаты заступились за Алсу и ее коллегу. Они отметили, что женщины, которые ухаживают за собой, всегда выглядят прекрасно.