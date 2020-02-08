Рубальская восхитилась дочерью Алсу и назвала ее «одаренной»

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен Ларисе Рубальской, которая в этом году отметит 75-летний юбилей. В студии прозвучали многие песни, которые написала в свое время эта поэтесса. Группа «На-На» исполнила трек «Папуасы, эксимосы». Продюсер коллектива Бари Алибасов принес с собой остатки шуб, в которых его подопечные выступали с этим хитом на «Песне года» много лет назад.

Также появилась в студии Алсу в кожаном комбинезоне и жакете ярко-зеленого цвета. Туфли на шпильке подчеркнули стройные ноги певицы. Она исполнила свой первый хит «Свет в твоем окне», который написала для нее Рубальская. Впервые артистка исполнила его, когда еще была подростком.

«Позвольте мне одну минутку сентиментальности! Это был удивительное просто счастье, и этому счастью было 15 лет. Я думала она такая юная, а я такая не юная, но так получилось, что мне без конца звонят и просят написать песню, как у Алсу. А теперь я счастлива слушать твою одаренную очаровательную дочку», — высказалась поэтесса.

Алсу в свою очередь отметила, что песня «Свет в твоем окне» была выпущена без клипа, но это не помешало треку стать популярным. Более того, он был записан раньше другого хита артистки «Зимний сон». «На пике моей популярности в начале 2000-х стадионы хором пели на бис просили ее. Спасибо вам», — отметила певица.

Напомним, что дочь Алсу Микелла Абрамова в прошлом году стала участницей шоу «Голос. дети». По результатам зрительского голосования она победила, но позже выяснилось, после проверки, голосование было признано фальсифицированным, поэтому победителями стали все финалисты проекта. Сейчас девочка продолжает петь, записывать новые треки и снимать клипы, как мама.