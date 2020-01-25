ЗВЕЗДЫ

«Очень идет»: Алсу предстала с неожиданным цветом волос

Певица встретилась с подругами в новом образе.

«Очень идет»: Алсу предстала с неожиданным цветом волос
Алсу. фото: globallookpress.com/

Алсу является одной из самых красивых певиц на российской эстраде. Она не так давно сменила прическу. Девушка впервые за долгое время отрезала локоны и стала носить каре.

Многим поклонникам понравилось преображение знаменитости. Но похоже, что на этом артистка решила не останавливаться. Накануне она увиделась со своими подругами и предстала в новом образе. Певица обновила цвет волос.

С юных лет Алсу была жгучей брюнеткой, она не красила волосы, предпочитая примерять парики для съемок в клипах, если ей нужно было стать блондинкой.

А на этот раз артистка покрасила свои локоны в рыжий цвет. Для встречи с женой Гарика Мартиросяна Жанной и Элиной Джанибекян она облачилась в трикотажную футболку и брюки с завышенной талией цвета хаки.

Певицу многие считают иконой стиля. На этот раз некоторые поклонники тоже пришли в восторг от повседневного образа Алсу. «Тёмненькая, светленькая и рыженькая.. ну вы поняли. Новый состав. Ну а если честно, что то не вижу я себя в рыжем цвете.. а вам как?», — поинтересовалась звезда.

«Вам очень хорошо. С легким оттенком шоколада. В чисто темном более взрослит», «Алсу, красавица, милая настоящая!», «Очень красиво быть рыженькой», «Вам очень идёт, освежает! Просто вы привыкли быть тёмненькой», «Мне нравится новый оттенок волос», «Какая кофточка классная», «Иконы стиля», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что певица часто видится с Жанной. они давно дружат и любят время от времени поспелитничать и блеснуть в новых нарядах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АлсуАлсу: последние новостиЗвездный стильновый имидж
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Очень идет»: Алсу предстала с неожиданным цветом волос
Интересно?
Поделись с друзьями: