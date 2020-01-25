«Очень идет»: Алсу предстала с неожиданным цветом волос

Алсу является одной из самых красивых певиц на российской эстраде. Она не так давно сменила прическу. Девушка впервые за долгое время отрезала локоны и стала носить каре.

Многим поклонникам понравилось преображение знаменитости. Но похоже, что на этом артистка решила не останавливаться. Накануне она увиделась со своими подругами и предстала в новом образе. Певица обновила цвет волос.

С юных лет Алсу была жгучей брюнеткой, она не красила волосы, предпочитая примерять парики для съемок в клипах, если ей нужно было стать блондинкой.

А на этот раз артистка покрасила свои локоны в рыжий цвет. Для встречи с женой Гарика Мартиросяна Жанной и Элиной Джанибекян она облачилась в трикотажную футболку и брюки с завышенной талией цвета хаки.

Певицу многие считают иконой стиля. На этот раз некоторые поклонники тоже пришли в восторг от повседневного образа Алсу. «Тёмненькая, светленькая и рыженькая.. ну вы поняли. Новый состав. Ну а если честно, что то не вижу я себя в рыжем цвете.. а вам как?», — поинтересовалась звезда.

«Вам очень хорошо. С легким оттенком шоколада. В чисто темном более взрослит», «Алсу, красавица, милая настоящая!», «Очень красиво быть рыженькой», «Вам очень идёт, освежает! Просто вы привыкли быть тёмненькой», «Мне нравится новый оттенок волос», «Какая кофточка классная», «Иконы стиля», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что певица часто видится с Жанной. они давно дружат и любят время от времени поспелитничать и блеснуть в новых нарядах.