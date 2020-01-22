Звездный стиль

«Голливудский тренд»: Алсу вышла в свет в пастельном смокинговом жакете

О моде на этот предмет женского гардероба в эфире ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале напомнила Эвелина Хромченко.

«Голливудский тренд»: Алсу вышла в свет в пастельном смокинговом жакете
Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

36-летняя Алсу поддержала моду на смокинговые жакеты. Знаменитость отдала предпочтение пастельному нежно-розовому оттенку, совместив в одном образе сразу два тренда. Кроме того, что певица последовала совету Эвелины Хромченко, напомнившей об актуальности пиджаков, возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова выбрала стиль монохром. Поп-исполнительница вышла на сцену Кремлевского дворца в однотонном брючном костюме. Образ певицы дополнил черный топ.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алсу примет участие в ежегодном «Празднике для всех влюбленных на МУЗ-ТВ». Шоу с участием звезд отечественной эстрады будет приурочено к празднованию Дня Святого Валентина. На одну сцену с певец выйдут именитые артисты российского шоу-бизнеса, среди которых: Дима Билан, Валерия, Нюша, Виктория Дайнеко, Анна Семенович, группа «ВИА Гра», Митя Фомин, «А-студио», Жасмин, Лолита Милявская, группа «Фабрика» и многие другие.

Певица Алсу
Алсу на концерте в Кремлевском дворце (Фото: пресс-служба телеканала «МУЗ-ТВ»)

Моду на смокинговые пиджаки соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале назвала «голливудским трендом».

В одном из интервью Алсу призналась, что возлюбленный всегда поддерживал ее стремление выступать на сцене, не запрещая ей строить певческую карьеру. Однако после появления детей, артистке захотелось больше времени уделять семье. В браке с Яном Абрамовым певица воспитывает: тринадцатилетнюю дочку Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. Примечательно, что Алсу близко дружит с возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанной Левиной-Мартиросян.

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«Голливудский тренд»: Алсу вышла в свет в пастельном смокинговом жакете
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