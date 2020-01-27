«Ну какая же ты красивая»: Алсу в атласном платье не оставила Валерию равнодушной

36-летняя Алсу в атласном платье появилась на одном из светских мероприятий. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова будучи брюнеткой, решила сменить темный оттенок волос на более светлый. Посетив салон красоты, поп-исполнительница перекрасила локоны в шоколадный тон.

Свой вечерний наряд Алсу дополнила аксессуарами, в частности гарнитуром, состоящим из цепочки с подвеской и серьгами. Одной из первых свежее фото артистки в Instagram оценила возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Супруга Яна Абрамова в облегающем атласном платье не оставила равнодушной Валерию, заслужив ее комплимент.

«Ну какая же ты красивая!» — обратилась к Алсу певица.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев ранее прокомментировал стиль и гардероб Алсу. По словам историка моды, супруга предпринимателя понимает, что между одеждой и телом должна быть дистанция.

Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что певица всегда соблюдает это правило, отправляясь на светский раут. Васильев похвалил артистку за то, что она избегает вульгарных и вызывающих нарядов, отдавая предпочтение элегантности и утонченности.

По мнению историка моды, возлюбленная Яна Абрамова тяготеет к определенной цветовой гамме. Так, поп-исполнительница отдает предпочтение белой палитре, также в ее гардеробе есть место и ярким цветам — алому и оттенку фуксии. Васильев подчеркнул, что певица заслуживает комплимент уже за то, что она обладает чувством меры там, где речь заходит об украшениях.