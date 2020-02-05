Звездный стиль

«На стиле»: Рудковская в силуэтном мини-платье пришла в Михайловский театр

Светская львица оценила балет «Ромео и Джульетта».

«На стиле»: Рудковская в силуэтном мини-платье пришла в Михайловский театр
Яна Рудковская. фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская, в отличие от многих звезд, на новогодние каникулы не смогла уехать в отпуск. Она находилась рядом с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей, которые представили ледовое шоу «Золушка». Потом продюсер успела побывать на Неделе высокой моды в Париже, так как следит за последними тенденциями и дружит с именитыми кутюрье. Теперь у супруги фигуриста настала череда светских раутов.

Несколько дней назад Яна приехала в Санкт-Петербург. В первый же вечер она появилась на публике в стильном жакете и юбке миди. Потом она отметилась на ужине модного дома Louis Vuitton уже в юбке плиссе. Как оказалось, самый эффектный образ светская львица припасла напоследок. В среду, 5 февраля, она посетила Михайловский театр и насладилась балетом «Ромео и Джульетта».

На этот раз Рудковская облачилась в силуэтное мини-платье с рюшами, которое подчеркнуло ее стройные ноги, а также осиную талию. Черные колготки и остроносые полусапожки на квадратном каблуке дополнили наряд. Волосы звезда оставила распущенными, а также сделала нюдовый макияж.

«Нереально красивая постановка и просто потрясающая Джульетта — Валерия Запасникова и Ромео — Леонид Сарафанов! Володя Кехман — большой молодец, вывел театр на новый уровень! Была на «Щелкунчике» и «Лебедином Озере» в прошлом году — очень понравилось! А «Золушка» в этом году — это просто шедевр Такой 3d mapping я ни в одном театре не видела! Вдохновилась… Браво всем артистам и хореографу-постановщику из Испании — Начо Дуато», — написала светская львица.

Многие поклонники по достоинству оценили образ Яны. «Ну красота», «По-моему, здесь только видна Дюймовочка», «Совсем похудела», «Милая девушка Яна, прекрасно выглядишь», «Вы классная, на стиле!» — прокомментировали пост подписчики.

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Звездный стильмода и стильЯна Рудковская
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«На стиле»: Рудковская в силуэтном мини-платье пришла в Михайловский театр
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