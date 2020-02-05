«Это готовый образ»: Рудковская в жакете и юбке-колокол от Dior сразила дизайнера

Яна Рудковская является настоящей модницей. Гардеробной светской львицы может позавидовать любая девушка. Особой любовью у продюсера пользуются вечерние и бальные платья. Лишь недавно она вернулась с Недели высокой моды в Париже. Жена Евгения Плющенко оценила новые коллекции одежды именитых кутюрье. При этом на днях она стала гостьей званого ужина в Санкт-Петербурге, где предстала в нарядах, в которых уже появлялась на публике.

На мероприятие, которое организовал модный дом Louis Vuitton, Яна появилась в приталенном жакете и цветной юбке-колокол. Светская львица даже покрасовалась на крыльце фешенебельного отеля. Миниатюрная сумка квадратной формы и кожаные сапоги на шпильке дополнили образ. Она оставила волосы распущенными и сделала нежный макияж.

«Круто выглядите! Лук огонь!», «Красивый костюм», «Какая сказочная юбка!», — стали писать пользователи Сети. Оценил образ звезды и дизайнер одежды Сергей Никулин.

«Яна Рудковская в комплекте одежды Dior. Это моя слабость. Претензий никаких не будет. Тут нет ее поисков — это готовый образ с показала модного дома. Безупречно сидящий жакет, юбка подстать жакету в стиле Dior. Все прекрасно! 10 из 10», — высказался эксперт.

К слову, на следующий день Рудковская предстала в новом наряде от Dior. Для ужина в Мраморном дворце она облачилась в жакет с цветными вставками и юбку-плиссе длины миди. Светская львица отметила, что чувствует себя принцессой. Поклонники восхитились ее нарядами. Они заявили, что именно такие элегантные образы прекрасно смотрятся на 45-летней Яне.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Мужчина окончил факультет дизайн костюма в МХПИ. Он создает наряды для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».