Звездный стиль

«Роскошные дамы»: Рудковская в модном жакете повеселилась с Бондарчук и Якимчик

Светская львица стала гостьей мероприятия в Санкт-Петербурге.

«Роскошные дамы»: Рудковская в модном жакете повеселилась с Бондарчук и Якимчик
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com/

Яна Рудковская продуктивно начала год. Она помогла мужу Евгению Плющенко представить новое ледовое шоу «Золушка», а также успела побывать на Неделе моды в Париже и сопроводить семью во время поездки в Японию. А накануне светская львица приехала в Санкт-Петербург, где в фешенебельном отеле прошел ужин модного дома Louis Vuitton. Для выхода в свет блондинка выбрала образ от кутюр.

Жена Плющенко устроила фотосессию на крыльце. Она предстала в приталенном жакете с цветными вставками и ярком юбке-колокол Dior. Яна была довольна образом, поэтому даже покружилась перед камерой. Как позже выяснилось, она провела вечер в компании Светланы Бондарчук и дизайнера Натальи Якимчик. Подружки сделали совместное фото на память.

Бондарчук отметилась в серебристом платье с пайетками, а Якимчик подчеркнула фигуру сверкающим платьем в пол. Примечательно, что девушки сделали практически одинаковый макияж: легкие розовые тени с дымкой, подводка для глаз, розовые румяна и помада нюдового оттенка.

«У нас есть тема», — загадочно подписала кадр Рудковская.

Многие поклонники сошлись во мнении, что светская львица затмила подруг, так как выглядела очень молодо. «Яна — подросток 15 лет», «Рудковская самая необычайная и стильная!», «Какие роскошные дамы», «Словно девочка», «Три подружки», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Якимчик является дизайнером купальников, которые очень любит носить Рудковская и другие известные звезды.

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Тэги:

Звездный стильмода и стильСветлана БондарчукЯна Рудковская
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«Роскошные дамы»: Рудковская в модном жакете повеселилась с Бондарчук и Якимчик
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